Советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи (1950)

В преамбуле договора говорилось, что стороны исходят из решимости двух народов "…путем укрепления дружбы и сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой совместно воспрепятствовать возрождению японского империализма и повторению агрессии со стороны Японии или какого-либо другого государства, которые объединились бы с Японией в актах агрессии". Также отмечалось, что такой договор способствует укреплению мира и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире, добрососедству и дружбе народов двух стран, отвечает их коренным интересам.

Первые четыре статьи договора были посвящены вопросам обеспечения безопасности.

В первой статье были зафиксированы положения, поясняющие, при каких условиях и как стороны будут действовать при угрозе их безопасности. В частности, говорилось: "Обе Договаривающиеся Стороны обязуются, что ими совместно будут предприниматься все имеющиеся в их распоряжении необходимые меры в целях недопущения повторения агрессии и нарушения мира со стороны Японии или любого другого государства, которые прямо или косвенно объединились бы с Японией в актах агрессии". Два государства взяли на себя обязательство в случае нападения Японии или союзных с ней государств на одну из сторон немедленно оказать "… военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами". Кроме того, они обязались "… участвовать во всех международных действиях, имеющих обеспечение мира и безопасности во всем мире".

Конкретная цель – вместе с другими союзными во Второй мировой войне державами добиваться скорейшего заключения мирного договора с Японией – была зафиксирована во второй статье.

В третьей статье договора содержалось положение о том, что "Стороны не будут заключать какого-либо союза, направленного против другой стороны" и в такого рода коалициях. Кроме того, стороны обязались (статья четвертая) "… консультироваться друг с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим общие интересы".

В пятой статье говорилось о двусторонних советско-китайских отношениях, стремлении сторон развивать экономическое и культурное сотрудничество.

В шестой статье оговаривались сроки действия договора. Он был рассчитан на 30 лет, причем "если одна из договаривающихся сторон за год до истечения срока не заявит о желании денонсировать договор, то он будет продолжать оставаться в силе в течение пяти лет и в соответствии с этим правилом будет пролонгироваться".

В день заключения Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи были подписаны два советско-китайских соглашения , конкретизирующих направления сотрудничества между двумя странами.

Соглашение о Китайской Чанчуньской железной дороге (КЧЖД), Порт-Артуре и Дальнем предусматривало после заключения мирного договора с Японией, но не позже конца 1952 года, безвозмездную передачу КЧЖД китайской стороне. В эти же сроки из Порт-Артура должны быть выведены советские войска, а военно-морская база и сооружения переданы Китаю. Вопрос о порте Дальнем предполагалось решить после заключения мирного договора с Японией, но независимо от этого в ближайшие три месяца КНР передавалось все имеющееся в Дальнем имущество, находившееся во временном ведении или аренде советской стороны.

Второе соглашение – о предоставлении КНР долгосрочного кредита на сумму 300 миллионов долларов на льготных условиях из расчета 1% годовых сроком на 10 лет.

Этот кредит использовался для оплаты поставок из Советского Союза оборудования и материалов для электростанций, металлургических и машиностроительных заводов, оборудования шахт для добычи угля и руд, железнодорожного и другого транспортного оборудования, рельсов и других материалов для восстановления и развития народного хозяйства КНР.

Сложная международная обстановка в начале 1950-х годов внесла некоторые коррективы в выполнение подписанных соглашений. Мирные договоры КНР и СССР с Японией так и не были заключены. Война в Корее и японо-американское военно-политическое сотрудничество потребовали укрепления оборонительных возможностей КНР . Поэтому по просьбе китайской стороны было решено советские войска временно оставить в Порт-Артуре, где они находились до конца мая 1955 года.

Советско-китайский договор получил практическое воплощение в политике СССР и КНР.

Дипломатия двух стран согласованно действовала в решении международных проблем.

Советский Союз активно поддерживал стремление КНР восстановить свои права членства в ООН и других международных организациях. Активно развивалось двустороннее экономическое и культурное сотрудничество. С 1951 года широкие масштабы при обрела советская научно-техническая помощь Китаю, начались поставки комплектного оборудования. При поддержке СССР в КНР были созданы предприятия по производству реактивных истребителей и бомбардировщиков, артиллерийских систем. Китайские специалисты были ознакомлены с советскими достижениями в области ядерных технологий.

3 апреля 1979 года, почти за год до истечения срока действия китайско-советского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, Китай официально объявил о намерении не продлевать его

Между тем условия договора выполнялись вплоть до 11 апреля 1980 года.

В 1992 году Россия подписала с Китаем "Соглашение об основах взаимоотношений". Это был период, когда западные страны ввели против Китая эмбарго, запрещающее ему импорт вооружений и технологий в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь. Россия не поддержала санкционную политику и осталась едва ли не единственным партнером, который продолжал развивать военно-техническое сотрудничество с КНР. Постепенно увеличивались масштабы межгосударственного взаимодействия, стал набирать силу политический диалог.