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День cвятого Валентина
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РИА Новости

День cвятого Валентина

00:19 14.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина в Донецка
Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина в Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.
Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. На заре христианства три человека, носивших имя Валентин, мученически погибли за веру. О первом из них известно только то, что он погиб в Карфагене вместе с группой единоверцев. Второй Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни, Италия), он был казнен во время гонений на христиан и похоронен при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима. Третий мученик – пресвитер Валентин был обезглавлен между 268 и 270 годами, и похоронен при Фламиниевой дороге. Мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа – в городе Терни.
Во время реформы римско-католического календаря святых 1969 года празднование памяти Валентина как общецерковного святого было упразднено на том основании, что не имеется никаких сведений об этом мученике, кроме имени и информации об усечении мечом. В католическом богослужебном календаре 14 февраля празднуется память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В православной церкви оба мученика Валентина имеют собственные дни поминовения. Валентин Римлянин – пресвитер – почитается 19 июля, а священномученик Валентин, епископ Интерамны, – 12 августа.
История возникновение имиджа святого Валентина как покровителя влюбленных относится к Средним векам и их романтической литературе, а не к обстоятельствам жизни реальных мучеников, погибших на заре христианства.
День 14 февраля в Англии и Шотландии сопровождался своеобразным обычаем. Накануне дня, посвященного святому Валентину, собирались молодые люди и клали в урну билетики с написанными на них именами молодых девушек. Затем каждый вынимал по одному билетику. Девушка, имя которой доставалось молодому человеку, становилась на предстоящий год его "Валентиной", также как и он ее "Валентином". Это означало, что между молодыми людьми на год возникали отношения, подобные тем, которые, по описаниям средневековых романов, возникали между рыцарем и его "дамой сердца". Этот обычай имел языческое происхождение.
По установившемуся издревле обычаю, юноши в этот день посылали своим возлюбленным подарки, а также письма и стихотворения, в которых выражали свои чувства и пожелания.
Самой первой поздравительной открыткой-валентинкой в мире считается записка, отправленная из тюремного заключения в лондонском Тауэре в 1415 году Карлом, герцогом Орлеанским, и адресованная его жене.
Большой популярностью пользовались валентинки в XVIII веке, особенно в Англии. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. К началу XX века с улучшением технологии печати печатные открытки стали заменять рукописные.
Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек, с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками.
Итальянцы 14 февраля называют сладким днем и дарят сладости и конфеты. Валентинки посылают по почте в розовом конверте без обратного адреса.
В Дании обычно посылают друг другу засушенные белые цветы, а в Испании верхом страсти считается отправить любовное послание с почтовым голубем.
В Японии в День святого Валентина уже несколько десятилетий принято дарить мужчинам шоколад. Это не столько признание в любви, сколько знак внимания. Шоколадными наборами, специально выпущенными к этому дню, обмениваются подруги, многие японки покупают "валентиновый" шоколад самим себе. В последние годы мода дарить шоколад дошла и до начальных школ и даже детских садов.
Традиция дарить шоколад в День святого Валентина распространена и в Южной Корее, причем подарки делают только женщины своим мужчинам. Для самых близких мужчин жительницы Южной Кореи готовят шоколад своими руками.
В России официального статуса праздника День всех влюбленных не имеет. По данным опроса ВЦИОМ, проведенному в октябре 2018 года, День святого Валентина отмечают лишь 27% россиян.
С 2008 года официальный Праздник семьи, любви и верности отмечается 8 июля в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке. Символом праздника является ромашка – цветок, пользующийся популярностью у влюбленных и символизирующий лето, чистоту и невинность. В этот день во многих городах семейным парам, проживших в браке 25 и более лет, вручают медаль "За любовь и верность". На одной из ее сторон изображена ромашка, а на другой – Петр и Феврония.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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