День cвятого Валентина

Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. На заре христианства три человека, носивших имя Валентин, мученически погибли за веру. О первом из них известно только то, что он погиб в Карфагене вместе с группой единоверцев. Второй Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни, Италия), он был казнен во время гонений на христиан и похоронен при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима. Третий мученик – пресвитер Валентин был обезглавлен между 268 и 270 годами, и похоронен при Фламиниевой дороге. Мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа – в городе Терни.