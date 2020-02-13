Россия выработает технологию обслуживания транзитных рейсов из Китая

"Росавиацией совместно с Роспотребнадзором в адрес Межрегиональных территориальных управлений Росавиации и аэропортов прямого подчинения направлена телеграмма о необходимости выработки технологий обслуживания транзитных рейсов иностранных авиакомпаний из пунктов Китая с иностранными гражданами на борту в случае совершения технических или вынужденных посадок в аэропортах на территории России", - говорится в сообщении.