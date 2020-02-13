Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T23:56+0300
https://ria.ru/20200213/1564682155.html
Россия выработает технологию обслуживания транзитных рейсов из Китая
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/53/1563955329_0:52:3072:1780_1036x0_80_0_0_b44d410796ec0eaa98dbfcee0f6c5f82.jpg
РИА Новости

Россия выработает технологию обслуживания транзитных рейсов из Китая

23:56 13.02.2020
250
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора авиапассажиров
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора авиапассажиров
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия выработает технологию обслуживания транзитных рейсов из Китая, делающих технические или вынужденные посадки на ее территории, сообщает Росавиация.
"Росавиацией совместно с Роспотребнадзором в адрес Межрегиональных территориальных управлений Росавиации и аэропортов прямого подчинения направлена телеграмма о необходимости выработки технологий обслуживания транзитных рейсов иностранных авиакомпаний из пунктов Китая с иностранными гражданами на борту в случае совершения технических или вынужденных посадок в аэропортах на территории России", - говорится в сообщении.
Информационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево
Вчера, 23:52
Росавиация рассказала об ограничениях чартерного авиасообщения с КНР
Ведомство также отмечает, что пассажиров с признаками коронавирусной инфекции в московском аэропорту "Шереметьево", куда прилетают все пассажиры из Китая, по состоянию на 15.00 мск 13 февраля не выявлено. Задержек рейсов в связи с противоэпидемическими мероприятиями нет.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КитайРоссия
Рекомендуем
Информационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево
Росавиация рассказала об ограничениях чартерного авиасообщения с КНР
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Кадр из фильма Аладдин
СМИ узнали, что у фильма Гая Ричи "Аладдин" будет сиквел
Медики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
В Китай приедут все эксперты международной группы ВОЗ
Дезинфекция салона самолета авиакомпании Хайнань в международном аэропорту Хайкоу Мэйлань
В Китай перестали летать российские чартеры
Национальная кинопремия Франции Сезар
Руководство французской киноакадемии ушло в отставку
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Зал судебных заседаний в США
Суд в США отложил дату оглашения приговора россиянину Тюрину
Логотип компании Huawei
США отложили до апреля введение ограничений против Huawei
Самолеты-перехватчики Су 27
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло почти до 52 тысяч
Реклама выставки Бэнкси в Брюсселе
Новое граффити в стиле Бэнкси появилось в британском Бристоле
Дезинфекция салона самолета авиакомпании Хайнань в международном аэропорту Хайкоу Мэйлань
Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин отметил подвиги детей-героев из Курской области и ХМАО
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Российское посольство назвало новые санкции США "всплеском русофобии"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Оставленных отцом в "Шереметьево" детей передали их родной матери
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
Лента новостейМолния