Росавиация рассказала об ограничениях чартерного авиасообщения с КНР

"Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о том, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года введён временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении. Для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился", - говорится в сообщении.

"Информация о пассажирах - гражданах России, имеющих билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию на период с 13 по 29 февраля, по состоянию на 15:00 часов 13 февраля следующая: у 1404 из них уже либо переоформлены билеты на альтернативные направления, либо переоформлены билеты на регулярные рейсы авиакомпании "Аэрофлот", либо оформлен возврат билетов; 162 пассажира "Сибири" и 66 пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами", - говорится в сообщении.