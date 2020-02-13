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Росавиация рассказала об ограничениях чартерного авиасообщения с КНР
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РИА Новости

Росавиация рассказала об ограничениях чартерного авиасообщения с КНР

23:52 13.02.2020 (обновлено: 00:00 14.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИнформационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево
Информационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ограничения чартерного авиасообщения с КНР вводятся только для российских авиакомпаний и не касаются китайских перевозчиков, сообщает Росавиация.
"Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о том, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года введён временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении. Для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился", - говорится в сообщении.
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Росавиация отмечает, что российские авиакомпании с момента ввода ограничений авиасообщения с Китаем 1 февраля выполнили 105 рейсов между странами, китайские - 27.
"Информация о пассажирах - гражданах России, имеющих билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию на период с 13 по 29 февраля, по состоянию на 15:00 часов 13 февраля следующая: у 1404 из них уже либо переоформлены билеты на альтернативные направления, либо переоформлены билеты на регулярные рейсы авиакомпании "Аэрофлот", либо оформлен возврат билетов; 162 пассажира "Сибири" и 66 пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами", - говорится в сообщении.
Таким образом, 228 гражданина России ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств, отмечает ведомство.
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