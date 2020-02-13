Губернатор Калужской области ушел в отставку

Врио главы региона назначен Владислав Шапша , который уже провел встречу с российским лидером.

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования, 13 сентября, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Калужской области

"Способный и успешный"

Шапша обучается на третьем потоке Программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы.

Программу, в народе называемую "школой губернаторов", запустили летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Ее подготовили на базе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и ВШЭ.

Артамонов назвал врио главы региона способным и успешным человеком, который сделал многое на посту мэра Обнинска. Он выразил уверенность, что у Шапши все получится на посту губернатора.

"Но я никуда не деваюсь, я буду и дальше делать все от меня зависящее, насколько здоровье позволит, чтобы область наша и дальше процветала. Моя собственная жизнь представляет интерес лишь только в том плане, что я еще могу сделать для родной области", — добавил Артамонов.

Неожиданное предложение

Как рассказал РИА Новости Шапша, предложение возглавить область было для него неожиданным и стало большой честью.

Он отметил, что в первую очередь ему предстоит определить, какими способами наиболее эффективно решать задачи, поставленные президентом в рамках послания Федеральному собранию и нацпроектов.

"Команда сильная, область сильная. И вместе мы сделаем то, что должны сделать — и сохраним, и приумножим, пойдем вперед", — заявил Шапша.

Он добавил, что его представление команде регионального правительства назначено на пятницу. Шапша подчеркнул, что в его планах "максимально быстро включиться в работу".

"Талантливый руководитель"

Председатель заксобрания Калужской области Виктор Бабурин отметил, что в назначении Шапши на пост врио губернатора области прослеживается важная преемственность поколений.

"Анатолий Дмитриевич Артамонов – опытный хозяйственник. Он вывел экономически нестабильную область в одну из передовых и лучших в стране. Владислав Шапша – талантливый руководитель, который зарекомендовал себя за годы работы в городе Обнинске", — говорится в заявлении Бабурина на сайте возглавляемого им калужского отделения "Единой России".

Он подчеркнул, что Шапша хорошо знает особенности социально-экономического и политического развития региона.

Бабурин также выразил надежду, что при новом врио губернатора Калужская область продолжит поступательное стабильное развитие и останется на лидирующих позициях в российском рейтинг.

"Калужанин — это плюс"

В свою очередь, председатель совета калужского городского отделения партии "Справедливая Россия" Виктор Гришин обратил внимание, что Шапша — уроженец региона, что исключает возможные конфликты с элитами.

"Мы, как партия, считаем, что Шапша - все-таки это наш, калужанин. Все-таки не откуда-то, не варяг, - это плюс. Если бы пришли какие-нибудь варяги - начали бы все тут ломать, элиту всю нашу переломали. И поэтому мы не очень бы этого хотели", — сказал Гришин.