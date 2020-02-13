Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T23:50+0300
https://ria.ru/20200213/1564682058.html
Губернатор Калужской области ушел в отставку
https://cdn22.img.ria.ru/images/150188/44/1501884437_0:0:2821:1587_1036x0_80_0_0_71e9ef71951f5402f0c6677d1af5535c.jpg
РИА Новости

Губернатор Калужской области ушел в отставку

23:50 13.02.2020
8069
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
Врио главы региона назначен Владислав Шапша, который уже провел встречу с российским лидером.
Выборы главы региона пройдут в единый день голосования, 13 сентября, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Калужской области.

"Способный и успешный"

Шапша обучается на третьем потоке Программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы.
Анатолий Артамонов
Вчера, 20:23
Биография Анатолия Артамонова
Программу, в народе называемую "школой губернаторов", запустили летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Ее подготовили на базе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и ВШЭ.
Артамонов назвал врио главы региона способным и успешным человеком, который сделал многое на посту мэра Обнинска. Он выразил уверенность, что у Шапши все получится на посту губернатора.
"Но я никуда не деваюсь, я буду и дальше делать все от меня зависящее, насколько здоровье позволит, чтобы область наша и дальше процветала. Моя собственная жизнь представляет интерес лишь только в том плане, что я еще могу сделать для родной области", — добавил Артамонов.

Неожиданное предложение

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Вчера, 21:57
В КПРФ назвали ожидаемой отставку губернатора Калужской области
Как рассказал РИА Новости Шапша, предложение возглавить область было для него неожиданным и стало большой честью.
Он отметил, что в первую очередь ему предстоит определить, какими способами наиболее эффективно решать задачи, поставленные президентом в рамках послания Федеральному собранию и нацпроектов.

"Команда сильная, область сильная. И вместе мы сделаем то, что должны сделать — и сохраним, и приумножим, пойдем вперед", — заявил Шапша.

Он добавил, что его представление команде регионального правительства назначено на пятницу. Шапша подчеркнул, что в его планах "максимально быстро включиться в работу".

"Талантливый руководитель"

Председатель заксобрания Калужской области Виктор Бабурин отметил, что в назначении Шапши на пост врио губернатора области прослеживается важная преемственность поколений.
"Анатолий Дмитриевич Артамонов – опытный хозяйственник. Он вывел экономически нестабильную область в одну из передовых и лучших в стране. Владислав Шапша – талантливый руководитель, который зарекомендовал себя за годы работы в городе Обнинске", — говорится в заявлении Бабурина на сайте возглавляемого им калужского отделения "Единой России".
Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
Вчера, 20:39
Биография Владислава Шапши
Он подчеркнул, что Шапша хорошо знает особенности социально-экономического и политического развития региона.
Бабурин также выразил надежду, что при новом врио губернатора Калужская область продолжит поступательное стабильное развитие и останется на лидирующих позициях в российском рейтинг.

"Калужанин — это плюс"

В свою очередь, председатель совета калужского городского отделения партии "Справедливая Россия" Виктор Гришин обратил внимание, что Шапша — уроженец региона, что исключает возможные конфликты с элитами.
"Мы, как партия, считаем, что Шапша - все-таки это наш, калужанин. Все-таки не откуда-то, не варяг, - это плюс. Если бы пришли какие-нибудь варяги - начали бы все тут ломать, элиту всю нашу переломали. И поэтому мы не очень бы этого хотели", — сказал Гришин.
При этом, по его мнению, экс-губернатору Анатолию Артамонову следует дать разъяснения общественности по поводу своей отставки.
Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
Вчера, 21:41
Политолог прокомментировал смену власти в Калужской области
730025
Обсудить 0
Владислав ШапшаВиктор ГришинВладимир ПутинАнатолий АртамоновКалужская областьПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
Политолог прокомментировал смену власти в Калужской области
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
В КПРФ назвали ожидаемой отставку губернатора Калужской области
Анатолий Артамонов
Биография Анатолия Артамонова
Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
Биография Владислава Шапши
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Нынешний герб Белоруссии (слева) и проект нового (справа)
На гербе Белоруссии станет меньше России
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Оставленных отцом в "Шереметьево" детей передали их родной матери
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
Лента новостейМолния