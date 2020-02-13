Amazon добилась блокировки контракта Microsoft с Пентагоном

Глава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния

© AP Photo / Reed Saxon Глава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Компания Компания Amazon добилась через суд блокировки контракта Microsoft Пентагона по созданию облачной инфраструктуры хранения данных JEDI на 10 миллиардов долларов, сообщает телеканал CNBC из зала суда.

"Судья распорядился в четверг временно заблокировать контракт на технологию JEDI, который был заключен с Microsoft, в ответ на требования Amazon", - сообщил телеканал.

В ноябре Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных. В своем иске компания помимо прочего обвинила президента США Дональда Трампа в давлении на Пентагон.

Компания Microsoft получила военный контракт на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщал Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Трампа, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая Безосу газета Washington Post