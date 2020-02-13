В Госдуме считают необходимой поправку о территориальной целостности

"Мне кажется, это предложение очень своевременно и вне всякого сомнения будет поддержано в ходе голосования гражданами нашей страны… Такие изменения необходимо в конституцию внести, потому что тема, которую он (Машков – ред.) затронул в своем вопросе, тема территориальной целостности РФ, актуальна, она волнует, в том числе, наших избирателей, потому что на встречах они задают вопросы по Курильской гряде, будет ли передача части ее территории или нет, по Крыму задают, по Калининграду такие же вопросы", - подчеркнул Красов.