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В Госдуме считают необходимой поправку о территориальной целостности
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РИА Новости

В Госдуме считают необходимой поправку о территориальной целостности

20:31 13.02.2020 (обновлено: 23:35 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Внесение в Конституцию РФ поправки о территориальной целостности страны необходимо, россиян волнуют вопросы принадлежности России Курильской гряды, Калининграда и других территорий, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее во время встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок к конституции актер Владимир Машков предложил внести в основной закон страны поправку о недопустимости отчуждения части территории Российской Федерации.
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"Мне кажется, это предложение очень своевременно и вне всякого сомнения будет поддержано в ходе голосования гражданами нашей страны… Такие изменения необходимо в конституцию внести, потому что тема, которую он (Машков – ред.) затронул в своем вопросе, тема территориальной целостности РФ, актуальна, она волнует, в том числе, наших избирателей, потому что на встречах они задают вопросы по Курильской гряде, будет ли передача части ее территории или нет, по Крыму задают, по Калининграду такие же вопросы", - подчеркнул Красов.
Депутат отметил, что и в западных СМИ появляются сообщения на тему территориальной принадлежности Курил, Крыма, Калининграда и Арктической территории.
"Действительно, нужно внести такую поправку, чтобы она обеспечивалась целостность РФ, чтобы не было ни у кого возможности ни продать, ни подарить, ни передать, ни, тем более, отчуждать. В истории России продажа, подарки – все это было, мы это все уже проходили", - заключил Красов.
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Андрей КрасовКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссия
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