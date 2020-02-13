В Ираке нашли установку, из которой обстреляли американскую базу

КАИР, 13 фев - РИА Новости. Иракские военные сообщили об обнаружении установки, из которой обстреляли авиабазу у города Иракские военные сообщили об обнаружении установки, из которой обстреляли авиабазу у города Киркук , где дислоцированы американские военные.

По данным пресс-службы органов безопасности Ирака, одна ракета упала на авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук на севере страны, пострадавших и жертв в результате инцидента нет.

"Органы безопасности ведут поиск злоумышленников и уже обнаружили ракетную установку с 11 ракетами, которые не были запущены", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

На протяжении последних нескольких месяцев военные базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, регулярно становятся мишенью минометных и ракетных обстрелов. Такие инциденты участились после проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.