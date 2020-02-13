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В Ираке нашли установку, из которой обстреляли американскую базу
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РИА Новости

В Ираке нашли установку, из которой обстреляли американскую базу

23:27 13.02.2020 (обновлено: 23:45 13.02.2020)
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© AFP 2020 / Ahmad Al RubayeИракские силы безопасности
Иракские силы безопасности
© AFP 2020 / Ahmad Al Rubaye
КАИР, 13 фев - РИА Новости. Иракские военные сообщили об обнаружении установки, из которой обстреляли авиабазу у города Киркук, где дислоцированы американские военные.
По данным пресс-службы органов безопасности Ирака, одна ракета упала на авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук на севере страны, пострадавших и жертв в результате инцидента нет.
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"Органы безопасности ведут поиск злоумышленников и уже обнаружили ракетную установку с 11 ракетами, которые не были запущены", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
На протяжении последних нескольких месяцев военные базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, регулярно становятся мишенью минометных и ракетных обстрелов. Такие инциденты участились после проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
База K-1 была обстреляна 27 декабря, в результате погиб американский подрядчик. Операция против Сулеймани стала ответом на данную атаку.
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