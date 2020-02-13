Российское посольство назвало новые санкции США "всплеском русофобии"

"Вновь стали свидетелями усилий США по раскручиванию санкционной спирали против России. Новые экстерриториальные ограничения введены в отношении ряда отечественных предприятий машино- и приборостроения. Предлог – "нарушение американских национальных режимов нераспространения". Хотели бы напомнить коллегам в Вашингтоне, что применять ограничения по подобным сюжетам имеет право только Совет Безопасности ООН. И для этого нужны веские основания. Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила", - заявили в посольстве.