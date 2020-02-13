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Российское посольство назвало новые санкции США "всплеском русофобии"
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РИА Новости

Российское посольство назвало новые санкции США "всплеском русофобии"

23:26 13.02.2020 (обновлено: 05:05 14.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Посольство России в США назвало новые американские санкции против трех российских предприятий "очередным всплеском русофобии" и попыткой обеспечения узкоконъюнктурных интересов, следует из комментария, опубликованного в Facebook.
"Вновь стали свидетелями усилий США по раскручиванию санкционной спирали против России. Новые экстерриториальные ограничения введены в отношении ряда отечественных предприятий машино- и приборостроения. Предлог – "нарушение американских национальных режимов нераспространения". Хотели бы напомнить коллегам в Вашингтоне, что применять ограничения по подобным сюжетам имеет право только Совет Безопасности ООН. И для этого нужны веские основания. Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила", - заявили в посольстве.
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Российский дипломаты отметили, что усматривают в таком подходе "очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий".
США в четверг ввели санкции против трех российских организаций в рамках закона о нераспространении. Ограничения коснулись "Кумертауского авиационного производственного предприятия" (Kumertau Aviation Production Enterprise), КБП имени Шипунова в Туле (Instrument Building Design Bureau), "НПО машиностроения" (Scientific Production Association Mashinostroyeniya).
Решение принято в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средства их доставки.
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