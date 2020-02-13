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2020-02-13T23:26+0300
https://ria.ru/20200213/1564681745.html
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
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РИА Новости

СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка

23:25 13.02.2020 (обновлено: 23:26 13.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанковская карта
Банковская карта
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банковская карта. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставили на продажу в Сети, пишут "Известия".
Издание отмечает, что приобрести информацию об одном клиенте можно за 35 рублей. В частности, можно узнать полное ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений.
Как пишут "Известия", журналисты проверили мобильные телефоны через приложение "Сбербанк Онлайн", в шести случаях из десяти имя, отчество и первая буква фамилии совпали с представленными данными, три номера не были привязаны к мобильному сервису, еще один показал другое имя.
Кроме того, в объявлении о продаже злоумышленники сообщили о готовности еженедельно пополнять базу десятками тысяч новых клиентов.
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Также журналисты издания нашли объявление о продаже стотысячной базы данных клиентов Сбербанка, однако тестовый фрагмент представлен не был.
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете данные о пяти тысячах пользователей карт. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, и клиенты средств не потеряли, уточнял банк.
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Сбербанк РоссииРоссияТехнологииЭкономика
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