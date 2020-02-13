СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Личные данные 20 тысяч клиентов Личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставили на продажу в Сети, пишут " Известия ".

Издание отмечает, что приобрести информацию об одном клиенте можно за 35 рублей. В частности, можно узнать полное ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений.

Как пишут "Известия", журналисты проверили мобильные телефоны через приложение "Сбербанк Онлайн", в шести случаях из десяти имя, отчество и первая буква фамилии совпали с представленными данными, три номера не были привязаны к мобильному сервису, еще один показал другое имя.

Кроме того, в объявлении о продаже злоумышленники сообщили о готовности еженедельно пополнять базу десятками тысяч новых клиентов.

Также журналисты издания нашли объявление о продаже стотысячной базы данных клиентов Сбербанка, однако тестовый фрагмент представлен не был.