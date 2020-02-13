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ЕР поддержала идею отразить в Конституции запрет отчуждения территорий
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РИА Новости

ЕР поддержала идею отразить в Конституции запрет отчуждения территорий

20:51 13.02.2020 (обновлено: 22:53 13.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает предложение закрепить в Конституции РФ запрет на отчуждение территорий страны, заявил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по изменению Конституции поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.
"Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции территориальную целостность нашей страны, запрет на отчуждение ее территорий. Чтобы никто и никогда не мог разделить ее на части. Вне зависимости от политической конъюнктуры и руководства страны. Считаю такую позицию единственно верной", - приводятся слова Турчака на официальном сайте ЕР.
Турчак отметил, что особую роль играет народный выбор, который сделали весной 2014 года жители Крыма и Севастополя.
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"Желание воссоединиться с Россией тогда поддержало абсолютное большинство людей. Причем по обе стороны Керченского пролива. И президент сегодня еще раз четко дал понять, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России. И никто не сможет это изменить. Закрепить такое положение в Конституции — будет правильно. Россия должна быть единой", - заключил секретарь генсовета ЕР.
В свою очередь, замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн назвал эту инициативу "абсолютно правильной и своевременной". По его мнению, такая норма в Конституции повысит уровень суверенности России и "отрезвит многие горячие головы", которые "мечтают переделить территорию нашей страны".
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Конституция РФЕдиная РоссияРоссияПолитика
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