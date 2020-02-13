Глава нижегородского района, которому дарили вазелин, подал в отставку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев — РИА Новости. Глава Балахнинского района Глава Балахнинского района Нижегородской области Алексей Левкович написал заявление об отставке по итогам поездки в район губернатора Глеба Никитина , который выявил многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Балахнинского района прославился на всю Россию благодаря оригинальному "подарку" депутата Госдумы Вадима Булавинова – на запоздалом открытии школы в декабре 2019 года тот вручил баночку вазелина Левковичу со словами "вам пригодится", добавив, что скоро с проверкой приедет губернатор региона.

"Я планировал поехать в Балахну очень давно - поступило большое количество жалоб на происходящее… Мы приняли целый ряд решений, в том числе решение о поддержке муниципалитета из областного бюджета. За два года - 2018-й и 2019-й - в общей сложности экстренно на эти цели было выделено более 250 миллионов рублей. Изменения есть, но, безусловно, недостаточные", - сказал Никитин по итогам визита в район в четверг.

Так, глава региона побывал в школе поселка Гидроторф, в подвале которой расположена электрощитовая и куда поступает вода. Глава района сообщил, что к работам по устранению протечек планировалось приступить после окончания учебного года, но губернатор потребовал заняться этой проблемой немедленно. "Нельзя ждать конца учебного года и спокойно реагировать на то, что в здании, где учатся дети, может произойти короткое замыкание. Немедленно подготовьте предложение по переносу электрощитовой. Требуется также в максимально короткие сроки решить вопрос с образованием плесени", - подчеркнул Никитин.

В ответ на жалобы жителей на большое количество ветхих и сгоревших домов губернатор поручил в максимально короткие сроки приступить к сносу зданий, представляющих опасность для людей.

Возмущение главы региона вызвала ситуация с бывшей автостанцией Балахны, которая на данный момент находится в частной собственности, и у жителей города нет возможности ожидать автобус в нормальных условиях. Кроме того, Никитин напомнил о своем поручении наладить прямое автобусное сообщение между поселком Гидроторф и микрорайоном Целлюлозно-картонного комбината, а также организовать вывоз мусора и работу контейнерных площадок в Балахне.

Как отметил губернатор, происходящее в районе свидетельствует о затяжном управленческом кризисе.

"Ощущение, что Балахна незаслуженно обделялась и соответствующими решениями, и поддержкой. Я думаю, что во многом это связано с неразберихой в управлении, в структуре муниципалитета. Район и город имеют разные бюджеты, при этом управляются одним органом исполнительной власти. Будем этот вопрос оперативно решать. Есть все основания рассчитывать на то, что мы здесь наведем порядок и очистим район от людей, которые не заботятся о жителях", - подчеркнул губернатор.

Как стало известно по итогам визита, глава района Левкович написал заявление об отставке. Депутаты земского собрания Балахнинского района примут решение на ближайшем заседании.