Рабочая группа не обсуждала идею внести в Конституцию упоминание Бога

"А мы пока шли по логике конституции: третья, четвертая, пятая глава, пока только их рассмотрели, а преамбулу, решили, будем рассматривать отдельно. Но, тем не менее, попутно неоднократно эта тема, конечно, она возникала", - отметила Хабриева.