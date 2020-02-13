Рабочая группа не обсуждала идею внести в Конституцию упоминание Бога

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Предложение внести в Конституцию РФ упоминание о Боге не обсуждалось в рамках рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщила сопредседатель группы Талия Хабриева.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
"Нет, на рабочей группе - нет. Предложения звучали, но они не звучали в рабочей группе", - сказала Хабриева журналистам.
Сопредседатель рабочей группы пояснила, что такого обсуждения не было, потому что это положение может касаться только преамбулы конституции.
"А мы пока шли по логике конституции: третья, четвертая, пятая глава, пока только их рассмотрели, а преамбулу, решили, будем рассматривать отдельно. Но, тем не менее, попутно неоднократно эта тема, конечно, она возникала", - отметила Хабриева.
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