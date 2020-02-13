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Религия и мировоззрение
2020-02-13T22:28+0300
https://ria.ru/20200213/1564680878.html
Рабочая группа не обсуждала идею внести в Конституцию упоминание Бога
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564536022_0:45:2964:1712_1036x0_80_0_0_06e861be309d85ea05d2082e5d0b3ca6.jpg
РИА Новости

Рабочая группа не обсуждала идею внести в Конституцию упоминание Бога

18:25 13.02.2020 (обновлено: 22:28 13.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Предложение внести в Конституцию РФ упоминание о Боге не обсуждалось в рамках рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщила сопредседатель группы Талия Хабриева.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
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"Нет, на рабочей группе - нет. Предложения звучали, но они не звучали в рабочей группе", - сказала Хабриева журналистам.
Сопредседатель рабочей группы пояснила, что такого обсуждения не было, потому что это положение может касаться только преамбулы конституции.
"А мы пока шли по логике конституции: третья, четвертая, пятая глава, пока только их рассмотрели, а преамбулу, решили, будем рассматривать отдельно. Но, тем не менее, попутно неоднократно эта тема, конечно, она возникала", - отметила Хабриева.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКонституция РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссиярелигияОбщество
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