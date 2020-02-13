В ЦБ рассказали о доле операций по картам "Мир"

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев - РИА Новости. Доля операций по российским национальным картам "Мир" приблизилась к 20%, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
"На данный момент доля операций 19%, последний месяц - это порядка 20%. С точки зрения количества, это 25%, 73 миллиона выпущенных карт", - сказала Скоробогатова.
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Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России.