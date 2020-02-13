Бастрыкин отметил подвиги детей-героев из Курской области и ХМАО

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил героические поступки детей из Курской области и Ханты-Мансийского автономного округа ведомственными наградами, сообщает СК РФ.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 10-летнюю Катю Немцову из Курска, которая всеми силами пыталась спасти провалившуюся под лед девочку. Совсем юная Катя проявила безграничную смелость и решительность ради спасения жизни другого человека", - говорится в сообщении на сайте СК.
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Ранее сообщалось, что 26 января двое детей утонули в Курске, провалившись под лед на реке Сейм. Одна из утонувших девочек пыталась спасти подругу.
Также председатель СК наградил медалью "Доблесть и отвага" пятиклассника из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Владимира Холодняка, который сумел спасти младшего брата из пожара. Отмечается, что пожар произошел в поселке Верхнеказымский Белоярского района в квартире двухэтажного дома. Огонь отрезал детям выход из помещения. Мальчик помог спастись брату, аккуратно сбросив его в сугроб из окна, затем выбрался сам.
"Александр Бастрыкин отметил, что поступок мальчика вызывает искреннее уважение. Это настоящий пример смелости, неравнодушия, любви к близкому человеку, искренности и самоотдачи", - сказано в сообщении.