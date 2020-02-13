Российский военный сделал девушке предложение с помощью танков

На кадрах видно, как на подмосковном полигоне Алабино две танковые роты выстроились в форме огромного сердца. После этого военный провел возлюбленную в центр фигуры, встал на одно колено и попросил ее стать своей женой. Девушка ответила согласием.
Как отметил корреспондент телеканала, боевые машины выполнили чрезвычайно сложную фигуру вождения.
"Ее не умеют строить даже экипажи, исполняющие танковый балет, которые управляют своими машинами буквально по миллиметру", — пояснил он.
Журналист предложил паре сыграть свадьбу летом во время "Танкового биатлона".