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2020-02-13T22:24+0300
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Российский военный сделал девушке предложение с помощью танков
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РИА Новости

Российский военный сделал девушке предложение с помощью танков

22:18 13.02.2020 (обновлено: 22:24 13.02.2020)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Лейтенант Таманской дивизии решил сделать предложение своей девушке с помощью 16 танков Т-72Б3. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда".
На кадрах видно, как на подмосковном полигоне Алабино две танковые роты выстроились в форме огромного сердца. После этого военный провел возлюбленную в центр фигуры, встал на одно колено и попросил ее стать своей женой. Девушка ответила согласием.
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Как отметил корреспондент телеканала, боевые машины выполнили чрезвычайно сложную фигуру вождения.
"Ее не умеют строить даже экипажи, исполняющие танковый балет, которые управляют своими машинами буквально по миллиметру", — пояснил он.
Журналист предложил паре сыграть свадьбу летом во время "Танкового биатлона".
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Т-72Б3Московская область (Подмосковье)АлабиноРоссияОбщество
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