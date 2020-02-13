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Конфликт США и Ирана
2020-02-13T23:53+0300
https://ria.ru/20200213/1564680550.html
Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану
https://cdn25.img.ria.ru/images/156206/11/1562061106_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_083210d6d52937f0b529f571fee00f60.jpg
РИА Новости

Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану

22:12 13.02.2020 (обновлено: 23:53 13.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Американский сенат одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном, следует из итогов голосования.
В поддержку резолюции проголосовали 55 сенаторов, 45 - против. При этом в сенате только 45 демократов.
Ранее палата представителей США приняла аналогичную резолюцию, которая, однако, в отличие от сенатской, не имеет силы закона. Принятый сенатом документ отличается по структуре и тексту.
Документ в сенате был внесен демократом Тимом Кейном. Он обязывает Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана" до особого распоряжения или объявления войны, что по конституции делает только конгресс.
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При этом в резолюции указывается, что она не должна быть истолкована, как "препятствие Соединенным Штатам защитить себя от неминуемого нападения". Особо отмечается, что президент несет "конституционную ответственность за принятие мер по защите США, их территорий, владений, граждан, военнослужащих и дипломатов от нападения".
Документ одобрен сенатом в форме "совместной резолюции" (joint resolution), которая равнозначна закону, проходит те же процедуры принятия и требует одобрения президентом.
Слово "совместная" означает, что документ должен получить одобрение обеих палат конгресса. Так что теперь палата представителей должна либо одобрить сенатский текст, либо утвердить свой собственный вариант. Во втором случае согласительная комиссия должна будет выработать единый текст, который затем поставят на голосование обеих палат.
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Принятие документа сенатом, где большинство у республиканцев, символично и показывает, что не все однопартийцы Трампа разделяют его жесткий курс по Ирану и что они опасаются втягивания США в войну с исламской республикой.
Трамп одобрять совместную резолюцию не намерен. Он уже обрушился на документ с критикой, заявив, что это попытка демократов помешать республиканцам, и что сейчас "не время проявлять слабость". Для преодоления вето президента потребуется две трети голосов каждой из палат конгресса, что маловероятно в текущей ситуации.
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