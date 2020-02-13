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Религия и мировоззрение
2020-02-13T22:08+0300
https://ria.ru/20200213/1564680357.html
Протесты верующих в Черногории побеждают, заявил сербский епископ
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181543_0:0:2990:1682_1036x0_80_0_0_d203f32b1e9f627a9dc643dd664f4a4e.jpg
РИА Новости

Протесты верующих в Черногории побеждают, заявил сербский епископ

22:08 13.02.2020
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкСбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
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БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. Массовые протесты православных верующих в Черногории против закона о религиозных объединениях побеждают мирным путем, к ним присоединяется все больше людей, заявил епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий.
Каждые четверг и воскресенье во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ. Черногорская полиция не обнародует общее или региональное число участников. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч человек.
Президент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
12 февраля, 14:59
Президент Черногории отрицает, что из-за протестов просил помощи НАТО
В четверг владыка Иоанникий возглавил массовое шествие и провел молебен в городе Беране на севере страны и обратился к собравшимся у стен 800-летнего монастыря Джурджеви Ступови.
"К нам обращаются наши братья, родственники, кумовья, друзья, которые переселились из Беране и других регионов Черногории в Европу и США. Они смотрят и восхищаются нашими всенародными собраниями, шествиями, и многие из них готовятся приехать и принять участие в нашей борьбе", – заявил епископ, видеозапись разместил портал IN4S.
"Эта борьба постепенно переходит в наш праздник и победу. Слава Богу, что это так. Это победа без братской крови, но победа моральная, духовная, победа и триумф правды и справедливости", - указал сербский архиерей.
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
10 февраля, 22:21Религия и мировоззрение
Сербское духовенство: полиция Черногории занижает число протестующих
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Церковь Святого Николы в Улцине
18 января, 18:31Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногориярелигияВ мире
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