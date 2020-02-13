Протесты верующих в Черногории побеждают, заявил сербский епископ

БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. Массовые протесты православных верующих в Массовые протесты православных верующих в Черногории против закона о религиозных объединениях побеждают мирным путем, к ним присоединяется все больше людей, заявил епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий.

Каждые четверг и воскресенье во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ. Черногорская полиция не обнародует общее или региональное число участников. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч человек.

В четверг владыка Иоанникий возглавил массовое шествие и провел молебен в городе Беране на севере страны и обратился к собравшимся у стен 800-летнего монастыря Джурджеви Ступови.

"К нам обращаются наши братья, родственники, кумовья, друзья, которые переселились из Беране и других регионов Черногории в Европу и США. Они смотрят и восхищаются нашими всенародными собраниями, шествиями, и многие из них готовятся приехать и принять участие в нашей борьбе", – заявил епископ, видеозапись разместил портал IN4S

"Эта борьба постепенно переходит в наш праздник и победу. Слава Богу, что это так. Это победа без братской крови, но победа моральная, духовная, победа и триумф правды и справедливости", - указал сербский архиерей.