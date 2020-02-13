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2020-02-13T22:42+0300
https://ria.ru/20200213/1564680290.html
СМИ сообщили о ракетном ударе по базе в Ираке с военнослужащими из США
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РИА Новости

СМИ сообщили о ракетном ударе по базе в Ираке с военнослужащими из США

22:05 13.02.2020 (обновлено: 22:42 13.02.2020)
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CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
КАИР, 13 фев — РИА Новости. Ракета упала на авиабазу K-1 в районе города Киркук на севере Ирака, сообщило al-Mayadeen.
Ливанский телеканал напомнил, что на этом объекте дислоцированы военнослужащие из США.
По информации al-Mayadeen, сейчас американские истребители начали активное патрулирование в небе над Киркуком.

Обострение ситуации

В последние месяцы базы с американскими военнослужащими многократно подвергались ракетным и минометным обстрелам.
Ситуация обострилась в конце прошлого года, когда США нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу близ города Киркук.
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Вчера, 21:33
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После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде.
В начале января США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации штурма посольства.
В ответ Иран выпустил ракеты по базе в Ираке с американским военным контингентом. Президент Дональд Трамп заявил, что в результате атаки никто не пострадал. В свою очередь, иранские военные утверждают, что Вашингтон скрывает информацию о погибших при ракетном ударе.
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ИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Не хотят янки по хорошему покинуть Ирак, покинут по плохому
13 февраля, 22:12
MLMaks Lime
83100083
Я читаю что тут люди волнуются. Не волнуйтесь, разберутся. С одним генералом уже разобрались.
13 февраля, 23:07
GGoldmakherv
64000011
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