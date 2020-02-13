Мужчина, попавший в ДТП под Нижним Новгородом, умер в сугробе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Тело попавшего в ДТП водителя обнаружили жители Нижегородской области в снегу неподалеку от места аварии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительной информации, в ночь с 12 на 13 февраля в поселке Желнино Нижегородской области водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на препятствие, съехал с дороги в кювет, после чего покинул автомобиль.
"Тело мужчины обнаружили местные жители, которые вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили иномарку с характерными для ДТП повреждениями, а неподалеку от нее – тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
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