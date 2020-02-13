Мужчина, попавший в ДТП под Нижним Новгородом, умер в сугробе

"Тело мужчины обнаружили местные жители, которые вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили иномарку с характерными для ДТП повреждениями, а неподалеку от нее – тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.