В Самарской области обнаружили новый очаг африканской чумы свиней

САМАРА, 13 фев - РИА Новости. Новый очаг вируса африканской чумы свиней (АСЧ) выявили в Кошкинском районе Новый очаг вируса африканской чумы свиней (АСЧ) выявили в Кошкинском районе Самарской области , сообщила в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

Ранее ведомство информировало, что в Кошкинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации после того, как на территории охотхозяйства в январе от АЧС погибли шесть диких кабанов, в 11 населенных пунктах были уничтожены более 200 домашних животных. Позже Россельхознадзор сообщил об обнаружении еще одного очага АЧС, в селе Новый Буян в Красноярском районе погибли пять диких кабанов.

"На территории села Нижняя Быковка в Кошкинском районе Самарской области в одном из частных подворьев погибли два диких кабана, содержащихся в личном подсобном хозяйстве в условиях неволи. По результатам проведенных лабораторных исследований патматериала от павших кабанов, был выявлен ДНК вируса АЧС", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время в Нижней Быковке осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага, в адрес губернатора Самарской области направлено представление о наложении ограничительных мероприятий.