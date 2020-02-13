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В Самарской области обнаружили новый очаг африканской чумы свиней
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РИА Новости

В Самарской области обнаружили новый очаг африканской чумы свиней

21:53 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Юшенков / Перейти в фотобанкКарантин в связи со вспышками африканской чумы свиней. Архив
Карантин в связи со вспышками африканской чумы свиней. Архив
© РИА Новости / Алексей Юшенков
Перейти в фотобанк
САМАРА, 13 фев - РИА Новости. Новый очаг вируса африканской чумы свиней (АСЧ) выявили в Кошкинском районе Самарской области, сообщила в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
Ранее ведомство информировало, что в Кошкинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации после того, как на территории охотхозяйства в январе от АЧС погибли шесть диких кабанов, в 11 населенных пунктах были уничтожены более 200 домашних животных. Позже Россельхознадзор сообщил об обнаружении еще одного очага АЧС, в селе Новый Буян в Красноярском районе погибли пять диких кабанов.
"На территории села Нижняя Быковка в Кошкинском районе Самарской области в одном из частных подворьев погибли два диких кабана, содержащихся в личном подсобном хозяйстве в условиях неволи. По результатам проведенных лабораторных исследований патматериала от павших кабанов, был выявлен ДНК вируса АЧС", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в настоящее время в Нижней Быковке осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага, в адрес губернатора Самарской области направлено представление о наложении ограничительных мероприятий.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Свиньи в стойле
15 января, 11:46
В Приморье выявили новый очаг африканской чумы свиней
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Самарская областьПроисшествия
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