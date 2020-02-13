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Ереван приветствует признание парламентом Сирии геноцида армян
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РИА Новости

Ереван приветствует признание парламентом Сирии геноцида армян

21:50 13.02.2020
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© РИА Новости / PAN Photo/Тигран Мехрабян / Перейти в фотобанкДень памяти жертв геноцида в Армении
День памяти жертв геноцида в Армении
© РИА Новости / PAN Photo/Тигран Мехрабян
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. МИД Армении распространил в четверг заявление, в котором приветствовал признание сирийским парламентом геноцида армян в Османской империи.
Парламент Сирии принял в четверг законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Также парламент "осудил попытки отрицания этого преступления и искажения исторической правды о нем".
"Мы высоко ценим принятие Народным советом Сирийской Арабской Республики резолюции о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи. Развязанный правительством младотурок геноцид, значительная часть которого была совершена на территории Сирии, находящейся в тот период под властью Османской империи, является частью общей исторической памяти армянского и сирийского народов", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале МИД.
В конце XIX - начале XX веков в Османской империи осуществлялись преследования и гонения армян, которые достигли пика в 1915 году. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки.
Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
17 декабря 2019, 17:25
Госдеп США прокомментировал резолюцию конгресса по геноциду армян
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