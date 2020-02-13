Политолог прокомментировал смену власти в Калужской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша является хорошей кандидатурой для руководства регионом, потому что учится в "школе губернаторов" и имеет опыт госуправления на посту мэра Обнинска, заявил РИА Новости политолог Марат Баширов.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Владислава Шапшу.

По мнению политолога, президент "абсолютно последователен" в своей кадровой политике, обновляя губернаторский корпус.

"Эта работа продумана, она основывается, в частности, что есть специальная программа обучения, и тот же Шапша обучается в "школе губернаторов". При этом у него есть отличное понимание, что такое государственное муниципальное управление, потому что он в последнее время руководил Обнинском. Это промышленный город, а Калужская область – это промышленный регион, с огромным количеством инвестиций, в том числе иностранных. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, Шапша - удачный выбор", - сказал Баширов.

По его словам, Шапше предстоит наладить связь с населением – это требуется от всех нынешних губернаторов, отметил политолог.

"Но я думаю, что и здесь все состоится. Он не будет иметь больших проблем на выборах осенью этого года", - подчеркнул собеседник.

В настоящее время Шапша проходит обучение на третьем потоке программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Эту программу, которую в народе называют "школой губернаторов", запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Она подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и ВШЭ. С 18 сентября 2015 года Шапша исполнял полномочия главы администрации города Обнинска.