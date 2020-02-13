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2020-02-13T21:41+0300
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Политолог прокомментировал смену власти в Калужской области
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РИА Новости

Политолог прокомментировал смену власти в Калужской области

21:41 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша является хорошей кандидатурой для руководства регионом, потому что учится в "школе губернаторов" и имеет опыт госуправления на посту мэра Обнинска, заявил РИА Новости политолог Марат Баширов.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Владислава Шапшу.
По мнению политолога, президент "абсолютно последователен" в своей кадровой политике, обновляя губернаторский корпус.
"Эта работа продумана, она основывается, в частности, что есть специальная программа обучения, и тот же Шапша обучается в "школе губернаторов". При этом у него есть отличное понимание, что такое государственное муниципальное управление, потому что он в последнее время руководил Обнинском. Это промышленный город, а Калужская область – это промышленный регион, с огромным количеством инвестиций, в том числе иностранных. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, Шапша - удачный выбор", - сказал Баширов.
Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
Вчера, 20:39
Биография Владислава Шапши
По его словам, Шапше предстоит наладить связь с населением – это требуется от всех нынешних губернаторов, отметил политолог.
"Но я думаю, что и здесь все состоится. Он не будет иметь больших проблем на выборах осенью этого года", - подчеркнул собеседник.
В настоящее время Шапша проходит обучение на третьем потоке программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Эту программу, которую в народе называют "школой губернаторов", запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Она подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и ВШЭ. С 18 сентября 2015 года Шапша исполнял полномочия главы администрации города Обнинска.
Губернаторские выборы в Калужской области планово пройдут в единый день голосования 13 сентября.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Вчера, 19:10
По собственному желанию. Глава Калужской области ушел с поста
1360211
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Владислав ШапшаВладимир ПутинКалужская областьОбнинскРоссияПолитика
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