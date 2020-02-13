Водонаева рассказала о допросе в полиции

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поведение полицейских было корректным и интеллигентным во время допроса, к ним нет претензий, заявила в четверг журналистам телеведущая Поведение полицейских было корректным и интеллигентным во время допроса, к ним нет претензий, заявила в четверг журналистам телеведущая Алена Водонаева после завершения беседы.

"Цивильно, интеллигентно, спокойно, корректно и деликатно. У меня нет претензий к полицейским - они получили жалобу и должны провести проверку", - сказала Водонаева журналистам. При этом она отметила, что впредь будет внимательнее подбирать слова, высказываясь на какую-либо тему.

По ее словам, полицейский показывал ей распечатки ее поста, "где она со своим котиком", и просил пояснить свои фразы. Беседа продолжалась полтора часа.

Результат проверки, отметила ее адвокат Екатерина Гордон , будет зависеть от лингвистической экспертизы. "Насколько мы знаем, текст на нее отправлен. Мы также проведем свою экспертизу. Есть перспектива 282 статьи и штрафа. Если мы почувствуем, что на нее оказывают давление и попытки натянуть на статью, мы будем просить общественность нас поддержать", - отметила Гордон.

Она уверена, что в посте ее доверительницы нет состава ни уголовного преступления, ни административного правонарушения.

Поскольку претензии лица, написавшего заявление, связаны с темой абортов, Водонаева еще раз рассказала про свое отношение к ним и призвала женщин ответственно подходить к решению завести детей.

В свою очередь ее адвокат рассказала, что Водонаевой поступают различные предложения об участии в общественных движениях, подумать о политической карьере. "Мы с вами наблюдаем зарождение общественного деятеля, который продолжит высказывать свое мнение", - сказала защитница.