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2020-02-13T21:08+0300
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Башмет пошутил про маски перед выступлением китайского вокалиста
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РИА Новости

Башмет пошутил про маски перед выступлением китайского вокалиста

21:07 13.02.2020 (обновлено: 21:08 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Юрий Башмет на репетиции Гонконгского оркестра китайских национальных инструментов на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Дирижер Юрий Башмет на репетиции Гонконгского оркестра китайских национальных инструментов на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Медицинские маски для защиты от коронавируса не понадобятся гостям на выступлении китайского вокалиста на концерте открытия Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, заявил зрителям перед концертом маэстро Юрий Башмет.
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стартовал на курорте в среду спектаклем "Не покидай свою планету" и продлится до 23 февраля. В четверг в Зимнем театре пройдет гала-концерт открытия, на котором выступит вокалист из Китая Ксиангпинг Ксиао. На пресс-конференции перед концертом Башмет пошутил, что медицинские маски для защиты от коронавируса зрителям не понадобятся.
Музыкант Юрий Башмет выступает на гала-концерте закрытия VII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
15 ноября 2019, 13:48Сказано в эфире
Юрий Башмет: есть города, где не хватает музыкантовНародный артист СССР Юрий Башмет рассказал в интервью радио Sputnik о развитии детского профессионального музыкального образования в России. Беседа состоялась в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
"Он (вокалист) из Швеции прилетел, без маски. Он живёт в Швеции, поэтому маски не приносите с собой. И мы будем без масок, и он без маски", - пошутил Башмет.
Он добавил, что это мировая премьера - сюита для китайского голоса со струнным оркестром. Две ее части написаны китайским автором, а две - российским композитором Кузьмой Бодровым.
"Мы уже вчера репетировали... Он мужчина, контртенор... Он поет все четыре части, и русскую, и китайскую. Абсолютно по-китайски. Есть такое слово, в общем это прикольно, это надо увидеть и услышать", - отметил маэстро.
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КультураРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыЮрий БашметКитайСочи
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