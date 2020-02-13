Башмет пошутил про маски перед выступлением китайского вокалиста

Дирижер Юрий Башмет на репетиции Гонконгского оркестра китайских национальных инструментов на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Медицинские маски для защиты от Медицинские маски для защиты от коронавируса не понадобятся гостям на выступлении китайского вокалиста на концерте открытия Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи , заявил зрителям перед концертом маэстро Юрий Башмет

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета стартовал на курорте в среду спектаклем "Не покидай свою планету" и продлится до 23 февраля. В четверг в Зимнем театре пройдет гала-концерт открытия, на котором выступит вокалист из Китая Ксиангпинг Ксиао. На пресс-конференции перед концертом Башмет пошутил, что медицинские маски для защиты от коронавируса зрителям не понадобятся.

"Он (вокалист) из Швеции прилетел, без маски. Он живёт в Швеции, поэтому маски не приносите с собой. И мы будем без масок, и он без маски", - пошутил Башмет.

Он добавил, что это мировая премьера - сюита для китайского голоса со струнным оркестром. Две ее части написаны китайским автором, а две - российским композитором Кузьмой Бодровым.