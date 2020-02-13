Захарова рассказала о любимом месте для отдыха

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о месте, где любит отдыхать.
Отвечая в эфире радио "Комсомольская правда" на просьбу назвать три места, где она отдыхает, Захарова сказала, что такое любимое место у нее одно, это Подмосковье.
"Очень люблю Подмосковье, все, что связано с бабушкиной дачей на тот момент было, потом с родительской дачей, своей у меня нету, но я езжу туда. Просто очень люблю, и очень нравится", - сказала официальный представитель МИД.
"И, конечно, Москву, дом... Я последние годы просто начала на эмоциональном и физическом уровне, начала понимать, что такое точка силы", - добавила она.
По словам Захаровой, дом – это место, которое позволяет ей перезагрузиться.
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