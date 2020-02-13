МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на кабинет министров Украины и "Нафтогаз" , иск касается премий для руководства компании по итогам судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, сообщила в четверг пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Россия и Украина 20 декабря 2019 года подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Нафтогаз" за эту сделку, согласно контракту, получит 29 миллионов долларов, что считает неприемлемым. Он также поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства.

"Истец – Олег Ляшко просит суд признать противоправными действия кабинета министров Украины и НАК "Нафтогаз Украины", которые заключаются в установлении и выплате, по мнению истца, необоснованных вознаграждений (премий) руководству НАК "Нафтогаз Украины" за победу в Стокгольмском арбитраже над ПАО "Газпром" и просит воздержаться от совершения действий по их выплате", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Ляшко известен неординарными выходками в Верховной раде, где был депутатом несколько созывов подряд. В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году Ляшко вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. Также политик не раз приводил коров к зданиям Рады и кабмина.