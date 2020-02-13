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В Крыму арестовали обвиняемую в убийстве сына женщину
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РИА Новости

В Крыму арестовали обвиняемую в убийстве сына женщину

20:52 13.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Жительница Симферополя, обвиняемая в убийстве семилетнего сына, арестована, сообщает крымское управление СК РФ.
СК сообщал, что тело семилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди было обнаружено 8 февраля в автомобиле в Симферополе. Его мать находилась рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления. До этого она забрала сына у мужа, с которым мальчик жил после расставания родителей. Женщину госпитализировали.
При этом в СК подчеркнули, что на месте преступления были найдены орудие убийства и пустые упаковки от сильнодействующих лекарств, доказывающие, что смертельные ранения ребенку нанесла его мать. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, женщине предъявили обвинение.
"По ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В СК подчеркнули, что опросили членов семьи, их круг общения, допросили саму обвиняемую.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет России (СК РФ)СимферопольКрымРоссияПроисшествия
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