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Пелоси обвинила Трампа в превышении полномочий в связи с делом Стоуна
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РИА Новости

Пелоси обвинила Трампа в превышении полномочий в связи с делом Стоуна

20:47 13.02.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsСпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает речь президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает речь президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает комментарии Трампа по делу Роджера Стоуна злоупотреблением властными полномочиями, об этом она заявила в четверг, выступая перед журналистами в конгрессе.
"На этой неделе мы вновь увидели, что президент не уважает закон, позволяя себе политическое вмешательство в вынесение приговора по делу его бизнес-партнера Роджера Стоуна … Президент, превышая свои властные полномочия, пытается манипулировать федеральными правоохранительными органами в своих политических интересах", - сказала Пелоси, указав на то, что действующий глава минюста США, генпрокурор США Уильям Барр также действует вразрез с существующими правилами и порядками.
Ранее прокуроры предложили суду приговорить бывшего приятеля Трампа Роджера Стоуна к сроку в семь-девять лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования, после того как Трамп в Twitter назвал их несправедливыми.
После того, как министерство взяло дело на контроль, все четыре прокурора по делу взяли самоотвод. Трамп заявил, что он не вмешивался в это дело, хотя и утверждал, что имел на это полное право. Разгорелся скандал: демократы в конгрессе стали требовать расследования предполагаемого вмешательства Трампа в правосудие, республиканцы их не поддержали.
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По словам Пелоси, Трамп "просто таков, он думает, что он - превыше закона, он не уважает закон, но где же республиканцы, которые должны выступить против этого грубейшего нарушения закона?". Пелоси выразила надежду, что республиканцы, "уважающие закон", также выскажутся об этом.
Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса. Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп
12 февраля, 01:37
Трамп заявил, что не вмешивался в дело Стоуна, хотя имел на это право
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Роджер СтоунНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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