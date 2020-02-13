Пелоси обвинила Трампа в превышении полномочий в связи с делом Стоуна

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Спикер Палаты представителей Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает комментарии Трампа по делу Роджера Стоуна злоупотреблением властными полномочиями, об этом она заявила в четверг, выступая перед журналистами в конгрессе.

"На этой неделе мы вновь увидели, что президент не уважает закон, позволяя себе политическое вмешательство в вынесение приговора по делу его бизнес-партнера Роджера Стоуна … Президент, превышая свои властные полномочия, пытается манипулировать федеральными правоохранительными органами в своих политических интересах", - сказала Пелоси, указав на то, что действующий глава минюста США, генпрокурор США Уильям Барр также действует вразрез с существующими правилами и порядками.

Ранее прокуроры предложили суду приговорить бывшего приятеля Трампа Роджера Стоуна к сроку в семь-девять лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования, после того как Трамп в Twitter назвал их несправедливыми.

После того, как министерство взяло дело на контроль, все четыре прокурора по делу взяли самоотвод. Трамп заявил, что он не вмешивался в это дело, хотя и утверждал, что имел на это полное право. Разгорелся скандал: демократы в конгрессе стали требовать расследования предполагаемого вмешательства Трампа в правосудие, республиканцы их не поддержали.

По словам Пелоси, Трамп "просто таков, он думает, что он - превыше закона, он не уважает закон, но где же республиканцы, которые должны выступить против этого грубейшего нарушения закона?". Пелоси выразила надежду, что республиканцы, "уважающие закон", также выскажутся об этом.