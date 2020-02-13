Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T20:44+0300
https://ria.ru/20200213/1564678134.html
В Краснодаре нашли тела мужчины и его шестилетнего сына
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

В Краснодаре нашли тела мужчины и его шестилетнего сына

20:44 13.02.2020
4664
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Тела мужчины и его шестилетнего сына найдены в Краснодаре, по версии следствия, отец убил ребенка, после чего свёл счёты с жизнью, сообщает в четверг СУСК по Краснодарскому краю.
Тела в начале февраля обнаружил в Краснодаре местный житель.
"Возбуждено уголовное дело… По версии следствия, 33-летний погибший совершил убийство своего малолетнего ребенка, после чего свел счеты с жизнью", - отмечается в релизе.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельств произошедшего и мотивы совершения преступления. Сообщается, что в ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье.
Руки в наручниках
15 января, 15:34
На Урале арестовали мужчину, убившего ребенка при стрельбе по банкам
3203569
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)КраснодарПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Крыму арестовали обвиняемую в убийстве сына женщину
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Уральские пельмени
Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
Автор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съемку томской школьнице
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Мужчина, попавший в ДТП под Нижним Новгородом, умер в сугробе
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Крым
Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Сотрудник полиции
В Волгограде нашли школьниц, пропавших два дня назад
Логотип московского метро
Полиция задержала женщину, оставившую младенца у метро в Москве
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов
Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине
Поезд в Московском метрополитене
В Москве на станции метро "Марьина Роща" погиб мужчина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Оставленных отцом в "Шереметьево" детей передали их родной матери
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
Лента новостейМолния