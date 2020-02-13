В Краснодаре нашли тела мужчины и его шестилетнего сына

КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Тела мужчины и его шестилетнего сына найдены в Краснодаре, по версии следствия, отец убил ребенка, после чего свёл счёты с жизнью, сообщает в четверг СУСК по Краснодарскому краю.
Тела в начале февраля обнаружил в Краснодаре местный житель.
"Возбуждено уголовное дело… По версии следствия, 33-летний погибший совершил убийство своего малолетнего ребенка, после чего свел счеты с жизнью", - отмечается в релизе.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельств произошедшего и мотивы совершения преступления. Сообщается, что в ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье.