Лукашевич сообщил о нарушениях режима прекращения огня в Донбассе

ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала года зафиксировала более 27 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе, что аналогично цифрам того же периода 2019 года, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"С начала текущего года СММ зафиксировала свыше 27 тысяч нарушений, сопоставимо с цифрой прошлого года за тот же период – 29 тысяч. Есть новые жертвы и разрушения. Все это – результат безответственного потакания нежеланию украинских властей следовать букве и духу минского Комплекса мер", - заявил Луашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
Он вновь напомнил о необходимости публикации тематического доклада СММ о гражданских жертвах и разрушениях инфраструктуры.