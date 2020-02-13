Лукашевич сообщил о нарушениях режима прекращения огня в Донбассе

"С начала текущего года СММ зафиксировала свыше 27 тысяч нарушений, сопоставимо с цифрой прошлого года за тот же период – 29 тысяч. Есть новые жертвы и разрушения. Все это – результат безответственного потакания нежеланию украинских властей следовать букве и духу минского Комплекса мер", - заявил Луашевич на заседании постсовета ОБСЕ.