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Лукашевич сообщил о нарушениях режима прекращения огня в Донбассе
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РИА Новости

Лукашевич сообщил о нарушениях режима прекращения огня в Донбассе

20:33 13.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников Мужчина в разрушенном доме в Донецке
 Мужчина в разрушенном доме в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала года зафиксировала более 27 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе, что аналогично цифрам того же периода 2019 года, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"С начала текущего года СММ зафиксировала свыше 27 тысяч нарушений, сопоставимо с цифрой прошлого года за тот же период – 29 тысяч. Есть новые жертвы и разрушения. Все это – результат безответственного потакания нежеланию украинских властей следовать букве и духу минского Комплекса мер", - заявил Луашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
Он вновь напомнил о необходимости публикации тематического доклада СММ о гражданских жертвах и разрушениях инфраструктуры.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассАлександр ЛукашевичУкраинаВ мире
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