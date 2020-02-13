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2020-02-13T20:29+0300
https://ria.ru/20200213/1564677574.html
ПМР предложила обсудить увеличение численности российских миротворцев
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РИА Новости

ПМР предложила обсудить увеличение численности российских миротворцев

20:29 13.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Приднестровье
Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
ТИРАСПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операцией в приднестровском регионе) от Приднестровья Олег Беляков распространил в четверг заявление с просьбой приднестровской делегации обсудить на заседании ОКК вопрос о возвращении первоначальной численности российских миротворцев, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК.
Речь идет об увеличении численности российских миротворцев с нынешних 400 военнослужащих до 4,2 тысячи, как это было в начале миротворческой операции.
"Считаем необходимым в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса, неоднократно инициируемого приднестровской делегацией, о приведении в соответствие с руководящими документами ОКК численности ВК (воинского контингента) МС (миротворческих сил) РФ, временно сокращенной в одностороннем порядке без решения ОКК в начале 2000 годов", - говорится в документе.
Приднестровская делегация также считает необходимым "возобновить полетную деятельность вертолетной эскадрильи, приданной СМС (совместным миротворческим силам)".
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В ОКК входят делегации России, Кишинева и непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса.
Мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Олег БеляковПриднестровская Молдавская РеспубликаРоссияВ мире
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