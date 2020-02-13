ПМР предложила обсудить увеличение численности российских миротворцев

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операцией в приднестровском регионе) от Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операцией в приднестровском регионе) от Приднестровья Олег Беляков распространил в четверг заявление с просьбой приднестровской делегации обсудить на заседании ОКК вопрос о возвращении первоначальной численности российских миротворцев, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК.

Речь идет об увеличении численности российских миротворцев с нынешних 400 военнослужащих до 4,2 тысячи, как это было в начале миротворческой операции.

"Считаем необходимым в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса, неоднократно инициируемого приднестровской делегацией, о приведении в соответствие с руководящими документами ОКК численности ВК (воинского контингента) МС (миротворческих сил) РФ, временно сокращенной в одностороннем порядке без решения ОКК в начале 2000 годов", - говорится в документе.

Приднестровская делегация также считает необходимым "возобновить полетную деятельность вертолетной эскадрильи, приданной СМС (совместным миротворческим силам)".

В ОКК входят делегации России , Кишинева и непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса.

Мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.