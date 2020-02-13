Пентагон начнет активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

По его словам, 2020 год является "ключевым для разработки гиперзвукового оружия". "Ведомство (Пентагон – ред.) начинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих (гиперзвуковых – ред.) систем", - говорится в письменных показаниях Ричарда перед сенатом.