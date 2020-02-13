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Пентагон начнет активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
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РИА Новости

Пентагон начнет активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

20:23 13.02.2020 (обновлено: 20:30 13.02.2020)
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард.
По его словам, 2020 год является "ключевым для разработки гиперзвукового оружия". "Ведомство (Пентагон – ред.) начинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих (гиперзвуковых – ред.) систем", - говорится в письменных показаниях Ричарда перед сенатом.
Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что это "обеспечит постоянное, видимое и глобальное присутствие, нацеленное на воздействие на поведение противника на всех этапах конфликта без пересечения ядерного порога". Кроме того, гиперзвуковые системы "обеспечат эффективный потенциал сдерживания".
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