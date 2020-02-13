Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выборы губернатора Калужской области состоятся в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов.
Анатолий Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, в четверг подал в отставку по собственному желанию, президент Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет глава администрации Обнинска Владислав Шапша, с ним уже встретился Путин.
4 февраля, 17:33Госдума отклонила проекты о переносе единого дня голосования
"Выборы губернатора Калужской области пройдут в единый день голосования - 13 сентября", - сказал собеседник агентства.