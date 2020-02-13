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Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября
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РИА Новости

Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября

20:21 13.02.2020 (обновлено: 21:27 13.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выборы губернатора Калужской области состоятся в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов.
Анатолий Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, в четверг подал в отставку по собственному желанию, президент Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет глава администрации Обнинска Владислав Шапша, с ним уже встретился Путин.
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"Выборы губернатора Калужской области пройдут в единый день голосования - 13 сентября", - сказал собеседник агентства.
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ЦИК РФВладимир ПутинАнатолий АртамоновКалужская областьРоссияПолитика
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