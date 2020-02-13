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Зеленский пообещал "город-сад" для переселенцев из Крыма
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РИА Новости

Зеленский пообещал "город-сад" для переселенцев из Крыма

20:17 13.02.2020
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Как сообщает сайт украинского лидера, начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на границе с Крымом создадут "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".
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"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Он также отметил важность реализации программы, которая упрощает процедуру обучения детей в украинских заведениях высшего образования. "Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности поступить в любой вуз", - добавил глава государства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Владимир ЗеленскийКрымОбщество
Популярные комментарии
А он читал Маяковского?:"...Свела промозглость корчею - неважный мокр уют, сидят впотьмах рабочие, подмокший хлеб жуют. Но шёпот громче голода - он кроет капель спад: «Через четыре года здесь будет город-сад!"
13 февраля, 20:27
Александр Невский
3400000
Легче пропиариться , дав воду в Крым, а строить концлагеря под видом коттеджей могли придумать только укронацисты
13 февраля, 20:43
Ю.Юрий .
2701000
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