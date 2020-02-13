Зеленский пообещал "город-сад" для переселенцев из Крыма

КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма

Как сообщает сайт украинского лидера, начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на границе с Крымом создадут "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Он также отметил важность реализации программы, которая упрощает процедуру обучения детей в украинских заведениях высшего образования. "Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности поступить в любой вуз", - добавил глава государства.