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В Пентагоне обеспокоены деятельностью России и Китая в Арктике
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РИА Новости

В Пентагоне обеспокоены деятельностью России и Китая в Арктике

20:06 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкПогранзастава "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Погранзастава Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Владимир Баранов
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Пентагон опасается расширения влияния "главных противников" США России и Китая в Арктике, заявил командующий Северного командования вооруженных сил США Терренс О'Шонесси.
По его словам, Россия "продолжила расширение военной инфраструктуры в Арктике в 2019 году". "В течение года Россия удлинила имеющиеся взлетно-посадочные полосы и построила новые на нескольких аэродромах на Крайнем Севере", - говорится в письменных показаниях военного перед сенатом. Он также выразил обеспокоенность в связи с развертыванием Россией берегового комплекса "Бастион" на Чукотском полуострове и первым пуском ракеты "Оникс".
"При развертывании на северо-востоке России эта система способна не только контролировать доступ к Арктике через Берингов пролив, но и наносить удары по наземным целям в некоторых частях Аляски практически без предупреждения", - отметил О'Шонесси.
Высокопоставленный представитель Пентагона также сообщил и о намерении Китая "эксплуатировать экономический потенциал" региона.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По словам главы российского государства, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, Москва в последние годы неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих границ и выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
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АрктикаКитайРоссияСШАВ мире
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