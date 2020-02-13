В Пентагоне обеспокоены деятельностью России и Китая в Арктике

По его словам, Россия "продолжила расширение военной инфраструктуры в Арктике в 2019 году". "В течение года Россия удлинила имеющиеся взлетно-посадочные полосы и построила новые на нескольких аэродромах на Крайнем Севере", - говорится в письменных показаниях военного перед сенатом. Он также выразил обеспокоенность в связи с развертыванием Россией берегового комплекса "Бастион" на Чукотском полуострове и первым пуском ракеты "Оникс".
"При развертывании на северо-востоке России эта система способна не только контролировать доступ к Арктике через Берингов пролив, но и наносить удары по наземным целям в некоторых частях Аляски практически без предупреждения", - отметил О'Шонесси.
Высокопоставленный представитель Пентагона также сообщил и о намерении Китая "эксплуатировать экономический потенциал" региона.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По словам главы российского государства, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, Москва в последние годы неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих границ и выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.