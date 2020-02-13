В Пентагоне обеспокоены деятельностью России и Китая в Арктике

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Пентагон опасается расширения влияния "главных противников" США Китая в Пентагон опасается расширения влияния "главных противников" США России Арктике , заявил командующий Северного командования вооруженных сил США Терренс О'Шонесси.

По его словам, Россия "продолжила расширение военной инфраструктуры в Арктике в 2019 году". "В течение года Россия удлинила имеющиеся взлетно-посадочные полосы и построила новые на нескольких аэродромах на Крайнем Севере", - говорится в письменных показаниях военного перед сенатом. Он также выразил обеспокоенность в связи с развертыванием Россией берегового комплекса "Бастион" на Чукотском полуострове и первым пуском ракеты "Оникс".

"При развертывании на северо-востоке России эта система способна не только контролировать доступ к Арктике через Берингов пролив, но и наносить удары по наземным целям в некоторых частях Аляски практически без предупреждения", - отметил О'Шонесси.

Высокопоставленный представитель Пентагона также сообщил и о намерении Китая "эксплуатировать экономический потенциал" региона.