В Пентагоне заявили, что США не стремятся к ядерному доминированию

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. США не стремятся к ядерному доминированию над Россией и Китаем и гонке вооружений, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард в ходе слушаний в сенате.
Высокопоставленный представитель Пентагона отверг предположения, что США стремятся к гонке вооружений с РФ и КНР. Он отметил, что программа США по модернизации ядерных сил не предполагает их расширения. "Мы не стремимся к паритету", - сказал Ричард.
Он пояснил, что США занимаются лишь продлением срока действия своего ядерного потенциала. "Мы не стремимся к большему числу. Мы просто стремимся к достаточному числу наших (ядерных) возможностей, что позволит нам достичь поставленные цели", - подчеркнул военный.