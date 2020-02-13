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В Пентагоне заявили, что США не стремятся к ядерному доминированию
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РИА Новости

В Пентагоне заявили, что США не стремятся к ядерному доминированию

20:05 13.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. США не стремятся к ядерному доминированию над Россией и Китаем и гонке вооружений, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард в ходе слушаний в сенате.
Высокопоставленный представитель Пентагона отверг предположения, что США стремятся к гонке вооружений с РФ и КНР. Он отметил, что программа США по модернизации ядерных сил не предполагает их расширения. "Мы не стремимся к паритету", - сказал Ричард.
Он пояснил, что США занимаются лишь продлением срока действия своего ядерного потенциала. "Мы не стремимся к большему числу. Мы просто стремимся к достаточному числу наших (ядерных) возможностей, что позволит нам достичь поставленные цели", - подчеркнул военный.
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