В Пентагоне заявили, что США не стремятся к ядерному доминированию

Он пояснил, что США занимаются лишь продлением срока действия своего ядерного потенциала. "Мы не стремимся к большему числу. Мы просто стремимся к достаточному числу наших (ядерных) возможностей, что позволит нам достичь поставленные цели", - подчеркнул военный.