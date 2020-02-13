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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-13T20:14+0300
https://ria.ru/20200213/1564676684.html
Турция перебросила артиллерию и танки к Идлибу, сообщили СМИ
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РИА Новости

Турция перебросила артиллерию и танки к Идлибу, сообщили СМИ

20:09 13.02.2020 (обновлено: 20:14 13.02.2020)
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Командование турецкой армии наращивает потенциал военных частей на границе с Сирией, туда переброшена очередная колонна танков и самоходные артиллерийские установки Fırtına, передает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.
Бронетехника из различных войсковых частей Турции достигла провинции Газиантеп, откуда направилась в сторону турецкой провинции Хатай, сообщает агентство. Военная техника переброшена на границу с Сирией с целью укрепления воинских частей.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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