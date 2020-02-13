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В Китай приедут все эксперты международной группы ВОЗ
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РИА Новости

В Китай приедут все эксперты международной группы ВОЗ

20:02 13.02.2020
2014
© REUTERS / Aly SongМедики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
Медики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
© REUTERS / Aly Song
ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Все эксперты международной группы ВОЗ по ситуации с новым коронавирусом прибудут в Китай на выходных, заявил на брифинге исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Что касается международной миссии, то передовая группа по новому коронавирусу и их китайские партнеры завершили оценку работ и состава миссии. Мы ожидаем, что остальная часть международной группы начнет приезжать в Китай на выходных", - сказал он.
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В понедельник в Китае начала работу передовая группа международных экспертов ВОЗ, которые должны, в том числе, определить источник заболевания, а также помочь властям Китая сдерживать вспышку вируса.
Райан подчеркнул, что ВОЗ пока не отмечает сильного роста количества заразившихся людей за пределами Китая, "и это вдохновляет". При этом подтвердить заражение COVID19 все также можно лишь в лабораториях.
"Только в провинции Хубэй профессиональные медработники могут теперь оценивать подозрение на COVID19 как клинически подтвержденное, основываясь на снимке легких, а не на лабораторном исследовании", - добавил он.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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