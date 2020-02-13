В Китай приедут все эксперты международной группы ВОЗ

ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Все эксперты международной группы ВОЗ по Все эксперты международной группы ВОЗ по ситуации с новым коронавирусом прибудут в Китай на выходных, заявил на брифинге исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Что касается международной миссии, то передовая группа по новому коронавирусу и их китайские партнеры завершили оценку работ и состава миссии. Мы ожидаем, что остальная часть международной группы начнет приезжать в Китай на выходных", - сказал он.

В понедельник в Китае начала работу передовая группа международных экспертов ВОЗ, которые должны, в том числе, определить источник заболевания, а также помочь властям Китая сдерживать вспышку вируса.

Райан подчеркнул, что ВОЗ пока не отмечает сильного роста количества заразившихся людей за пределами Китая, "и это вдохновляет". При этом подтвердить заражение COVID19 все также можно лишь в лабораториях.

"Только в провинции Хубэй профессиональные медработники могут теперь оценивать подозрение на COVID19 как клинически подтвержденное, основываясь на снимке легких, а не на лабораторном исследовании", - добавил он.