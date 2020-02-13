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В Киевской области жителей дома эвакуировали из-за тротила в подвале
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РИА Новости

В Киевской области жителей дома эвакуировали из-за тротила в подвале

20:02 13.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Полиция эвакуировала почти 200 жителей многоквартирного дома в Белой Церкви в Киевской области из-за найденного в подвале тротила, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
"Опасную находку обнаружили в подвале новоселы пятиэтажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю. На месте происшествия работают полицейские, спасатели", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Специалисты отключили в доме газ. Взрывотехники проводят мероприятия по изъятию из подвального помещения тротила.
"Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти 200 человек жителей 70 квартир многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
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