В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фейковые обвинения Фейковые обвинения США против России в нарушении закона о нераспространении оружия массового уничтожения "не подлежат обсуждению", заявил депутат Госдумы Антон Морозов

Так парламентарий прокомментировал введение Вашингтоном ограничительным мер против трех российских организаций. Американские власти объяснили решение тем, что эти учреждения якобы нарушили закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Как отметил Морозов, Москва "никогда не была замешана" ни в чем подобном.

По словам депутата, США невыгодно присутствие российских военных в Сирии, так как с помощью боевиков сами хотят установить контроль над Арабской Республикой и всем Ближним Востоком.

Он добавил, что вместо борьбы с терроризмом в регионе Вашингтон преследует собственные геополитические интересы.

"Именно поэтому США всячески сдерживают действия нашей страны в регионе. Эти последние санкционные меры укладываются в данную стратегию", — сказал он RT