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Захарова рассказала, сколько серий "Слуги народа" смогла посмотреть
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РИА Новости

Захарова рассказала, сколько серий "Слуги народа" смогла посмотреть

19:56 13.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, сколько серий украинского сериала "Слуги народа" она смогла посмотреть.
"Я пыталась посмотреть до выборов (президента на Украине), и потом я пыталась вернуться уже после выборов. Ну, еще раз говорю, может быть, пять-семь серий я осилила… где-то от пяти там, плюс-минус", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Правда... мне жалко своего времени, я проскроллила, мне все стало еще более понятно... а как-то наслаждаться этим, я пока еще до этого не дошла", - сказала официальный представитель МИД.
В "Слуге народа" главную роль сыграл нынешний украинский президент Владимир Зеленский. В сериале Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой волей случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.
Кадр из сериала Слуга народа 2
14 декабря 2019, 14:42
В России предложили снять свой сериал "Слуга народа"
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Слуга народа (сериал)Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаОбщество
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