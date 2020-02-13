Захарова рассказала, сколько серий "Слуги народа" смогла посмотреть

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, сколько серий украинского сериала "Слуги народа" она смогла посмотреть.
"Я пыталась посмотреть до выборов (президента на Украине), и потом я пыталась вернуться уже после выборов. Ну, еще раз говорю, может быть, пять-семь серий я осилила… где-то от пяти там, плюс-минус", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Правда... мне жалко своего времени, я проскроллила, мне все стало еще более понятно... а как-то наслаждаться этим, я пока еще до этого не дошла", - сказала официальный представитель МИД.
В "Слуге народа" главную роль сыграл нынешний украинский президент Владимир Зеленский. В сериале Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой волей случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.
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