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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-02-13T19:47+0300
https://ria.ru/20200213/1564676050.html
В Подмосковье более 65% выпускников колледжей работают по профессии
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РИА Новости

В Подмосковье более 65% выпускников колледжей работают по профессии

19:47 13.02.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковРабочий в цеху
Рабочий в цеху
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Свыше 65% выпускников средних специальных учебных заведений Подмосковья трудоустраиваются по специальности. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства образования региона.
"Свыше 65% выпускников подмосковных колледжей трудоустраиваются по специальности. За пять лет этот показатель вырос на четверть", – пояснила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она отметила, что интерес подмосковных выпускников к профессиональному образованию увеличивается каждый год: после девятого класса школьники все чаще поступают в колледжи.
"Ребята могут не только получить качественное образование, но и найти себе работу. Сейчас в Подмосковье работает 49 колледжей, 12 из которых вошли в топ-100 в России. Большинство из них тесно сотрудничают с предприятиями, поэтому абитуриенты, уже поступая в колледж, понимают, где и кем будут работать – это очень удобно как для студентов, так и для работодателей. Мы стремимся найти каждому колледжу стратегического партнера в виде предприятия", – пояснила Каклюгина.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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