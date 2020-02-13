В Подмосковье более 65% выпускников колледжей работают по профессии

"Ребята могут не только получить качественное образование, но и найти себе работу. Сейчас в Подмосковье работает 49 колледжей, 12 из которых вошли в топ-100 в России. Большинство из них тесно сотрудничают с предприятиями, поэтому абитуриенты, уже поступая в колледж, понимают, где и кем будут работать – это очень удобно как для студентов, так и для работодателей. Мы стремимся найти каждому колледжу стратегического партнера в виде предприятия", – пояснила Каклюгина.