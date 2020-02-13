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https://ria.ru/20200213/1564675717.html
Винник заявил о нарушении его прав во Франции
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РИА Новости

Винник заявил о нарушении его прав во Франции

19:40 13.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
АФИНЫ, 13 фев – РИА Новости. Россиянин Александр Винник, экстрадированный 23 января во Францию из Греции в связи с обвинениями в киберпреступлениях, заявил о своей невиновности и обвинил французские власти в бесчеловечном отношении, нарушении его прав, запрете на общение с адвокатами и семьей.
Винник направил официальное заявление судебным расследователям, копия заявления поступила в РИА Новости.
"Мне запрещено общение с моими адвокатами, мне не разрешается им звонить, и они несколько раз были лишены возможности видеться и общаться со мной. Я хотел бы беспрепятственно общаться со своими адвокатами и прошу французские власти прекратить этому препятствовать", - заявил россиянин, указав, что его представляют адвокаты Ариан Зимра, Зои Константопулу, Тимофей Мусатов и Жюльетт Шапель.
По его словам, ему не дают общаться с больной женой и детьми.
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"Я хотел бы общаться со своей женой, которая больна раком мозга, и с двумя моими детьми, в возрасте пяти и восьми лет, этому общению также препятствуют. Отсутствие связи с моей семьей вызывает у меня крайнюю тревогу и является бесчеловечным обращением", - пишет Винник.
Он заявил, что не говорит на французском языке и хотел бы получать информацию, касающуюся его положения и прав, на своем родном языке - русском. Он просит предоставить ему документы его дела в переводе на русский язык, чтобы он мог их понять.
"Я хотел бы назначить переводчика, которому я доверяю, и заявляю, что не доверяю назначенному судом переводчику, так как она отказалась переводить происходящее и даже перевела неправильно то, что я сказал о своем состоянии здоровья", - заявил Винник.
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Гражданин России подчеркнул, что его перевод из Греции во Францию является незаконным, недействительным и осуществляется вне права.
Винник также заявил о политическом характере его преследования.
"Я ставлю под сомнение свое подследственное заключение и незаконный характер отказать мне в любых правах, гарантированных ЕКПЧ. Настоящая причина моего задержания - не незаконное поведение, а мои технологические навыки, из-за которых Соединенные Штаты хотят использовать меня в качестве заложника и оружия против моей страны, России. Это - политическое преследование", - отметил он.
Винник отверг обвинения в совершении преступлений.
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"Я никогда не был ни во Франции, ни в США. Я не говорю по-французски. Я не мог совершить преступления или проступки на французской земле. С 25 июля 2017 года я временно содержался под стражей в Греции, не имея никакого доступа к интернету, так что я не мог совершить преступления или проступки через интернет", - сказал россиянин.
По его словам, он до сих пор не знает, в чем его обвиняют, у него не было доступа к своему досье, общение с адвокатами запрещено.
"То, как со мной обращаются, бесчеловечно, унизительно и мучительно. Я продолжаю настаивать на всех моих правах, я никогда не отказывался ни от одного из них. Я считаю, что обращение, которому я подвергаюсь, и продолжающийся отказ в осуществлении моих прав, а также препятствие общению с моими адвокатами представляют собой организованную стратегию давления, направленную на то, чтобы заставить меня отказаться от моих прав. Я считаю это давление незаконным и повторяю, что хочу пользоваться всеми моими правами. Поэтому я прошу вас обеспечить мне доступ к процедуре, отвечающей требованиям статьи 6 ЕКПЧ, в разумные сроки", - заявил Винник.
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Россиянин сообщил, что оставляет за собой право отвечать на любые вопросы после того, как будет должным образом проинформирован о процедуре, досье, документах, своих правах и имея необходимое время для общения со своими адвокатами и подготовки.
Заявление написано в Париже 13 февраля 2020 года.

Дело Винника

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства были получены 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
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Адвокат Винника заявил о фальсификации обстоятельств его дела в Париже
Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию.
В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. 20 декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку. Он начал выходить из голодовки несколько дней назад.
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Зои КонстантопулуАлександр ВинникФранцияРоссияВ мире
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