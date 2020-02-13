Винник заявил о нарушении его прав во Франции

АФИНЫ, 13 фев – РИА Новости. Россиянин Россиянин Александр Винник , экстрадированный 23 января во Францию из Греции в связи с обвинениями в киберпреступлениях, заявил о своей невиновности и обвинил французские власти в бесчеловечном отношении, нарушении его прав, запрете на общение с адвокатами и семьей.

Винник направил официальное заявление судебным расследователям, копия заявления поступила в РИА Новости.

"Мне запрещено общение с моими адвокатами, мне не разрешается им звонить, и они несколько раз были лишены возможности видеться и общаться со мной. Я хотел бы беспрепятственно общаться со своими адвокатами и прошу французские власти прекратить этому препятствовать", - заявил россиянин, указав, что его представляют адвокаты Ариан Зимра, Зои Константопулу , Тимофей Мусатов и Жюльетт Шапель.

По его словам, ему не дают общаться с больной женой и детьми.

"Я хотел бы общаться со своей женой, которая больна раком мозга, и с двумя моими детьми, в возрасте пяти и восьми лет, этому общению также препятствуют. Отсутствие связи с моей семьей вызывает у меня крайнюю тревогу и является бесчеловечным обращением", - пишет Винник.

Он заявил, что не говорит на французском языке и хотел бы получать информацию, касающуюся его положения и прав, на своем родном языке - русском. Он просит предоставить ему документы его дела в переводе на русский язык, чтобы он мог их понять.

"Я хотел бы назначить переводчика, которому я доверяю, и заявляю, что не доверяю назначенному судом переводчику, так как она отказалась переводить происходящее и даже перевела неправильно то, что я сказал о своем состоянии здоровья", - заявил Винник.

Гражданин России подчеркнул, что его перевод из Греции во Францию является незаконным, недействительным и осуществляется вне права.

Винник также заявил о политическом характере его преследования.

"Я ставлю под сомнение свое подследственное заключение и незаконный характер отказать мне в любых правах, гарантированных ЕКПЧ. Настоящая причина моего задержания - не незаконное поведение, а мои технологические навыки, из-за которых Соединенные Штаты хотят использовать меня в качестве заложника и оружия против моей страны, России. Это - политическое преследование", - отметил он.

Винник отверг обвинения в совершении преступлений.

"Я никогда не был ни во Франции, ни в США. Я не говорю по-французски. Я не мог совершить преступления или проступки на французской земле. С 25 июля 2017 года я временно содержался под стражей в Греции, не имея никакого доступа к интернету, так что я не мог совершить преступления или проступки через интернет", - сказал россиянин.

По его словам, он до сих пор не знает, в чем его обвиняют, у него не было доступа к своему досье, общение с адвокатами запрещено.

"То, как со мной обращаются, бесчеловечно, унизительно и мучительно. Я продолжаю настаивать на всех моих правах, я никогда не отказывался ни от одного из них. Я считаю, что обращение, которому я подвергаюсь, и продолжающийся отказ в осуществлении моих прав, а также препятствие общению с моими адвокатами представляют собой организованную стратегию давления, направленную на то, чтобы заставить меня отказаться от моих прав. Я считаю это давление незаконным и повторяю, что хочу пользоваться всеми моими правами. Поэтому я прошу вас обеспечить мне доступ к процедуре, отвечающей требованиям статьи 6 ЕКПЧ, в разумные сроки", - заявил Винник.

Россиянин сообщил, что оставляет за собой право отвечать на любые вопросы после того, как будет должным образом проинформирован о процедуре, досье, документах, своих правах и имея необходимое время для общения со своими адвокатами и подготовки.

Заявление написано в Париже 13 февраля 2020 года.

Дело Винника

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства были получены 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.

Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию.