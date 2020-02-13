Полиция задержала женщину, оставившую младенца у метро в Москве

Ранее в пресс-службе Московского метро сообщили РИА Новости, что работники подземки нашли ребенка в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая его оставила. Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили дело по статье УК РФ "Оставление в опасности". Врачи не нашли заболеваний при первичном обследовании младенца, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.