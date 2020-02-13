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Полиция задержала женщину, оставившую младенца у метро в Москве
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РИА Новости

Полиция задержала женщину, оставившую младенца у метро в Москве

19:38 13.02.2020 (обновлено: 20:22 13.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полиция нашла мать младенца, обнаруженного сотрудниками метрополитена в подземном переходе у метро "Парк Победы" в Москве, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в пресс-службе Московского метро сообщили РИА Новости, что работники подземки нашли ребенка в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая его оставила. Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили дело по статье УК РФ "Оставление в опасности". Врачи не нашли заболеваний при первичном обследовании младенца, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 февраля, 12:35
СК завел дело после обнаружения младенца в московском метро
"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий оперативники … задержали в Московской области женщину, предположительно, мать ребёнка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В свою очередь, ГСУ СК по Москве сообщило, что ей оказалась 29-летняя приезжая.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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