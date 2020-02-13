Путин провел встречу с врио губернатора Калужской области

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию, после этого врио главы региона был назначен Владислав Шапша.
"Владимир Путин провёл встречу с Владиславом Шапшой, назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области", - говорится в сообщении.
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