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Путин провел встречу с врио губернатора Калужской области
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РИА Новости

Путин провел встречу с врио губернатора Калужской области

19:36 13.02.2020 (обновлено: 19:37 13.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и Владислав Шапша, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, во время встречи
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию, после этого врио главы региона был назначен Владислав Шапша.
"Владимир Путин провёл встречу с Владиславом Шапшой, назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
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Владимир ПутинАнатолий АртамоновКалужская областьРоссияПолитика
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