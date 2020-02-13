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МИД предложил провести встречу ближневосточной "четверки"
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РИА Новости

МИД предложил провести встречу ближневосточной "четверки"

19:35 13.02.2020 (обновлено: 19:43 13.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва предлагает в ближайшее время провести встречу спецпредставителей ближневосточного квартета, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
По мнению Захаровой, достижение справедливого и окончательного ближневосточного урегулирования требует слаженных действий мирового сообщества.
"В данном контексте отмечаем безальтернативность налаживания прямых палестино-израильских переговоров под международной эгидой. В этой связи считаем, что роль эффективного посредника должен взять на себя международный "квартет" в составе ООН, ЕС, России и США, являющийся единственно признанным Советом Безопасности ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса. При этом предлагаем провести в ближайшее время встречу "четверки" на уровне специальных представителей", - отмечается в сообщении.
"Очевидно, что обнародованная администрацией США 28 января "сделка века" не может стать основой решения палестино-израильского вопроса, поскольку не учитывает основные элементы общепризнанной международно-правовой базы ближневосточного мирного процесса, зафиксированные в резолюциях СБ и ГА ООН и Арабской мирной инициативе", - подчеркнула Захарова.
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Президент США Дональд Трамп 28 конце января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
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3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзООНРоссияСШАВ мире
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