МИД предложил провести встречу ближневосточной "четверки"

"В данном контексте отмечаем безальтернативность налаживания прямых палестино-израильских переговоров под международной эгидой. В этой связи считаем, что роль эффективного посредника должен взять на себя международный "квартет" в составе ООН, ЕС, России и США, являющийся единственно признанным Советом Безопасности ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса. При этом предлагаем провести в ближайшее время встречу "четверки" на уровне специальных представителей", - отмечается в сообщении.