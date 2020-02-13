"Медузу", Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков

"Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы все проверяем, в том числе (эти СМИ)", - сказал Храпов, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли проверяются материалы "Медузы", Радио Свобода и BBC.