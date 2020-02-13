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"Медузу", Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков
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РИА Новости

"Медузу", Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков

19:31 13.02.2020 (обновлено: 19:50 13.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевДежурная часть Главного управления МВД РФ по Москве
Дежурная часть Главного управления МВД РФ по Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ проверяет все материалы в интернете, в том числе трех крупных зарубежных СМИ, на предмет наличия в информационных сообщениях пропаганды употребления наркотиков, сообщил журналистам начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.
"Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы все проверяем, в том числе (эти СМИ)", - сказал Храпов, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли проверяются материалы "Медузы", Радио Свобода и BBC.
По его словам, в 2019 году Роскомнадзор по материалам МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что "Медуза", Радио Свобода и ВВС помогают формировать в России идею легализации наркотиков.
Пленарное заседание Госдумы РФ
Вчера, 18:53
Депутат обвинил ряд СМИ в формировании идеи легализации наркотиков
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Андрей ХраповФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Свобода (радиостанция)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)BBCВ мире
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Самый страшный наркотик -алкоголь, свободно продаётся в магазинах.
13 февраля, 19:33
Ingvar Eisen
24212022
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