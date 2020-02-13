"Медузу", Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МВД РФ проверяет все материалы в интернете, в том числе трех крупных зарубежных СМИ, на предмет наличия в информационных сообщениях пропаганды употребления наркотиков, сообщил журналистам начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.
"Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы все проверяем, в том числе (эти СМИ)", - сказал Храпов, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли проверяются материалы "Медузы", Радио Свобода и BBC.
По его словам, в 2019 году Роскомнадзор по материалам МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что "Медуза", Радио Свобода и ВВС помогают формировать в России идею легализации наркотиков.