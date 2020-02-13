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Экс-министр культуры Мордовии арестован по подозрению в мошенничестве
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РИА Новости

Экс-министр культуры Мордовии арестован по подозрению в мошенничестве

19:30 13.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев — РИА Новости. Бывший министр культуры Мордовии, задержанный в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, арестован до 19 марта, сообщили РИА Новости в четверг в региональном следственном управлении СК РФ.
По данным следствия, в 2018 году министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела республики Мордовия были выделены республиканские бюджетные денежные средства на ремонтные работы на нескольких объектах в городе Саранске.
В дальнейшем, по версии следствия, при содействии министра под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах были похищены 3,5 миллиона рублей.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил экс-чиновника под стражу до 19 марта включительно. Он будет отправлен в следственный изолятор", — сообщили агентству в региональном СУСК.
Следствие не называет фамилии чиновника. Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ с января 2017 года по декабрь 2019 года возглавлял Анатолий Чушкин.
Решетка перед зданием Московского городского суда
Вчера, 13:06Республика Мордовия
Экс-министр культуры Мордовии задержан по подозрению в мошенничестве
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КультураНовости культурыСледственный комитет России (СК РФ)СаранскРоссия
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