Жителя Пензы в краденом джемпере поймали при краже штанов

По данным ведомства, администратор магазина спортивной одежды в торговом центре Пензы сообщил в правоохранительные органы о том, что молодой человек пытался вынести неоплаченный товар, в связи с чем на место прибыли сотрудники Росгвардии.
"Мужчина тайком спрятал спортивные штаны в рюкзак, однако продавцы заметили противоправные действия гражданина. В ходе беседы с сотрудниками магазина росгвардейцы установили, что неделей ранее мужчине подобным образом удалось вынести из магазина джемпер, который в момент задержания был на нем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оба эпизода кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, 24-летний житель Пензы задержан на месте. "Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном", - отметили в управлении.