Жителя Пензы в краденом джемпере поймали при краже штанов

САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Росгвардейцы в Росгвардейцы в Пензе задержали по подозрению в краже спортивных штанов местного жителя, который пришел на дело в джемпере, украденном в том же магазине неделей ранее, сообщило в четверг областное управление Росгвардии.

По данным ведомства, администратор магазина спортивной одежды в торговом центре Пензы сообщил в правоохранительные органы о том, что молодой человек пытался вынести неоплаченный товар, в связи с чем на место прибыли сотрудники Росгвардии.

"Мужчина тайком спрятал спортивные штаны в рюкзак, однако продавцы заметили противоправные действия гражданина. В ходе беседы с сотрудниками магазина росгвардейцы установили, что неделей ранее мужчине подобным образом удалось вынести из магазина джемпер, который в момент задержания был на нем", - говорится в сообщении.