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Жителя Пензы в краденом джемпере поймали при краже штанов
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РИА Новости

Жителя Пензы в краденом джемпере поймали при краже штанов

19:27 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Росгвардейцы в Пензе задержали по подозрению в краже спортивных штанов местного жителя, который пришел на дело в джемпере, украденном в том же магазине неделей ранее, сообщило в четверг областное управление Росгвардии.
По данным ведомства, администратор магазина спортивной одежды в торговом центре Пензы сообщил в правоохранительные органы о том, что молодой человек пытался вынести неоплаченный товар, в связи с чем на место прибыли сотрудники Росгвардии.
"Мужчина тайком спрятал спортивные штаны в рюкзак, однако продавцы заметили противоправные действия гражданина. В ходе беседы с сотрудниками магазина росгвардейцы установили, что неделей ранее мужчине подобным образом удалось вынести из магазина джемпер, который в момент задержания был на нем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оба эпизода кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, 24-летний житель Пензы задержан на месте. "Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном", - отметили в управлении.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПензаПроисшествия
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